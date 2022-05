"Non è stata una notte facile". Ambra Angiolini distrutta: il drammatico racconto per il rogo maledetto (Di venerdì 27 maggio 2022) Doveva essere solo un piccolo rogo per una fiction Rai e invece si è trasformato in un vasto incendio che ha messo a rischio l'isola di Stromboli. A parlarne con Repubblica è Ambra Angiolini, protagonista della serie tv che si stava girando. L'attrice in lacrime spiega: "Sono qui, con la gente dell'isola a dare una mano. Sul set non c'ero ma, le assicuro, non è stata una notte facile". Dopo l'incidente, il fianco del vulcano si è totalmente annerito. In ben 18 ore l'incendio è stato in grado di distruggere il 50% della macchia mediterranea dell'isola. Le fiamme sono state domate solo ieri mattina dai Canadair ma si sono riaccese in serata probabilmente per via di un focolaio non spento. Fondamentale, come spiega il sindaco Marco Giorgianni, il contributo degli abitanti ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Doveva essere solo un piccoloper una fiction Rai e invece si è trasformato in un vasto incendio che ha messo a rischio l'isola di Stromboli. A parlarne con Repubblica è, protagonista della serie tv che si stava girando. L'attrice in lacrime spiega: "Sono qui, con la gente dell'isola a dare una mano. Sul set non c'ero ma, le assicuro, non èuna". Dopo l'incidente, il fianco del vulcano si è totalmente annerito. In ben 18 ore l'incendio è stato in grado di distruggere il 50% della macchia mediterranea dell'isola. Le fiamme sono state domate solo ieri mattina dai Canadair ma si sono riaccese in serata probabilmente per via di un focolaio non spento. Fondamentale, come spiega il sindaco Marco Giorgianni, il contributo degli abitanti ...

