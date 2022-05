“Non avete capito?”. Riccardo Guarnieri, a UeD tutti cominciano a parlare: “Siamo a questo punto” (Di venerdì 27 maggio 2022) Riccardo Guarnieri, l’attacco viene fuori da UeD. Di recente nello studio televisivo di Maria De Filippi i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Continuano gli scontri tra il cavaliere e la dama Ida Platano ma a esprimere il suo punto di vista è stata un’ec corteggiatrice. Riccardo Guarnieri, continuano gli attacchi nei riguardi del cavaliere. Di recente alcuni utenti hanno detto qualcosa in merito alle vicende che hanno tirato in ballo ancora una volta il rapporto con Ida Platano: “La tarantella di Ida e Riccardo, andrà avanti fino alla fine di maggio quando il programma andrà in vacanza per poi ricominciare a settembre”. (Riccardo Guarnieri, la confessione). E ancora attacchi per la coppia più discussa di UeD: “Ida e ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 27 maggio 2022), l’attacco viene fuori da UeD. Di recente nello studio televisivo di Maria De Filippi i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Continuano gli scontri tra il cavaliere e la dama Ida Platano ma a esprimere il suodi vista è stata un’ec corteggiatrice., continuano gli attacchi nei riguardi del cavaliere. Di recente alcuni utenti hanno detto qualcosa in merito alle vicende che hanno tirato in ballo ancora una volta il rapporto con Ida Platano: “La tarantella di Ida e, andrà avanti fino alla fine di maggio quando il programma andrà in vacanza per poi ricominciare a settembre”. (, la confessione). E ancora attacchi per la coppia più discussa di UeD: “Ida e ...

Advertising

ale_dibattista : Avete ascoltato le parole, gravissime, della von der Leyen? La Presidente della Commissione europea dovrebbe fare g… - borghi_claudio : Domani Salvini a Como. Ore 18 in piazza Volta. Avete qualcosa da dirgli? Invece di dirlo a me potete farlo direttam… - annatrieste : Cari tifosi @OfficialASRoma che per festeggiare avete inneggiato al Vesuvio, ha detto il Vesuvio che non ha eruttat… - i__am_sha : RT @Frances83659171: 'Non piangere mai su chi ha abbandonato la sua vita nei manicomi l'hanno fatto spontaneamente per non essere molestati… - EnnioCarnielli : E che palle ragazzi si può dire ? non del Giro ma della gente che si lamenta ogni giorno,non vi garba il giro? prem… -