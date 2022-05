Napoli, rinnovo Mertens: fissata la deadline, incontro in programma. Sarri lo chiama alla Lazio (Di venerdì 27 maggio 2022) rinnovo Mertens, il Napoli fissa la deadline e programma un incontro. Maurizio Sarri chiama il belga alla Lazio. Il rinnovo di Dries Mertens con il Napoli tarda ad arrivare. Il contratto del fantasista belga scade il 30 giugno. Dopo quella data , Mertens sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero. Nove anni in maglia azzurra, nei quali Mertens ha scritto la storia: stracciato il record di gol segnati con il Napoli: 148 le marcature, staccati e non di poco Insigne (122) e Hamsik (121). Età e stipendio non sono sicuramente dalla parte di Mertens. 35 anni e 4,5 milioni di ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 27 maggio 2022), ilfissa laun. Maurizioil belga. Ildi Driescon iltarda ad arrivare. Il contratto del fantasista belga scade il 30 giugno. Dopo quella data ,sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero. Nove anni in maglia azzurra, nei qualiha scritto la storia: stracciato il record di gol segnati con il: 148 le marcature, staccati e non di poco Insigne (122) e Hamsik (121). Età e stipendio non sono sicuramente dparte di. 35 anni e 4,5 milioni di ...

