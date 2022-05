Migranti, Lamorgese: “Con blocco grano non si potrà dire che li faccio arrivare io” (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – “Con il blocco del grano si rischia una gravissima crisi umanitaria che andrà a incidere sui flussi migratori e non si potrà dire che è la Lamorgese che fa arrivare i Migranti in Italia”. Lo ha detto la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese a margine del XIX congresso confederale della Cisl alla Fiera di Roma. “La situazione, al di là della propaganda, va affrontata in maniera seria perché la migrazione è un problema strutturale – ha aggiunto – È un problema che abbiamo affrontato da anni. È importante che ci sia un ruolo dell’Europa, il 3 e 4 giugno faremo un incontro a Venezia con i ministri dell’Interno dei Paesi del Mediterraneo per risolvere i problemi che toccano in prima battuta certi Paesi ma che riguardano tutta ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – “Con ildelsi rischia una gravissima crisi umanitaria che andrà a incidere sui flussi migratori e non siche è lache fain Italia”. Lo ha detto la ministra dell’Interno Lucianaa margine del XIX congresso confederale della Cisl alla Fiera di Roma. “La situazione, al di là della propaganda, va affrontata in maniera seria perché la migrazione è un problema strutturale – ha aggiunto – È un problema che abbiamo affrontato da anni. È importante che ci sia un ruolo dell’Europa, il 3 e 4 giugno faremo un incontro a Venezia con i ministri dell’Interno dei Paesi del Mediterraneo per risolvere i problemi che toccano in prima battuta certi Paesi ma che riguardano tutta ...

