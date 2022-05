Lo tiene in tasca per settimane senza accorgersi che la sua vita sarebbe stata stravolta (Di venerdì 27 maggio 2022) La fortuna, si sa, a volte è cieca. Stavolta però anche l’uomo che la doveva accogliere lo è stato. Il signore in questione, infatti, se l’è tenuta in tasca per diverso tempo, senza rendersi conto che la sua vita sarebbe potuta cambiare molto prima. A volte basta davvero un attimo, basta quel tocco di fortuna e la vita può essere stravolta in un momento in modo definitivo. Scopriamo cosa è successo al protagonista di questa storia che ha dell’incredibile. Uomo incredulo dopo aver vinto alla lotteria – (it.freepik) – curiosauro.itUna tasca ricca tiene un biglietto della lotteria in tasca per settimane senza accorgersi che aveva vinto un super premio. Succede ad un uomo negli Stati ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 27 maggio 2022) La fortuna, si sa, a volte è cieca. Stavolta però anche l’uomo che la doveva accogliere lo è stato. Il signore in questione, infatti, se l’è tenuta inper diverso tempo,rendersi conto che la suapotuta cambiare molto prima. A volte basta davvero un attimo, basta quel tocco di fortuna e lapuò esserein un momento in modo definitivo. Scopriamo cosa è successo al protagonista di questa storia che ha dell’incredibile. Uomo incredulo dopo aver vinto alla lotteria – (it.freepik) – curiosauro.itUnariccaun biglietto della lotteria inperche aveva vinto un super premio. Succede ad un uomo negli Stati ...

Advertising

Clara020428 : Per me è Tom che tiene la mano di Zendaya nella sua tasca - giuls1313 : @squalo73__ Siccome sarebbe una mega conferma, per me ha senso. Magari se la tiene in tasca oppure a loro basta sa… - StarlightRevo : emette il vero sovrano (governo,banche),non chi la tiene in tasca(il popolo) - cavs1899 : @elliott_il @stopseriea @_E_C_U_R_B @BushLancer @LeviAck8_ @reppecccca @Tozambi_ Rispettalo, in una tasca tiene Cra… -