LIVE Giro d’Italia 2022 | tappa di oggi in DIRETTA | la fuga si assottiglia sul Kolovrat | gruppo a 9?

venerdì 27 maggio 2022

LA CLASSIFICA GENERALE DEL: 4° NIBALI, 8° POZZOVIVO 15.42 Ribadiamo: questa salita è davvero tremenda. Si sente tutta la fatica dei corridori. Ancora 3 chilometri per Attila Valter (Groupama-FDJ), Koen Bouwman, (Jumbo-Visma), Mauro Schmid (QuickStep-AlphaVinyl). 15.40 Cede qualche metro Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè) sull'accelerazione di Bouwman! Rimangono in tre in testa! 15.38 Sono fra i trenta e i quaranta gli uomini nelmaglia rosa, con il ritmo dettato ancora dalla Bora-Hansgrohe. 15.37 Piccolo dato statistico: se Bouwman riuscisse a transitare per primo sul, nessuno potrebbe più strappargli la maglia di miglior scalatore. Unico obiettivo, arrivare a Verona. 15.34 I quattro ...