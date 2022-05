Laura Pausini | i cubani distruggono i suoi cd | il suo commento è da applausi

Leggi su baritalianews

(Di venerdì 27 maggio 2022)è reduce da un grande successo che ha ottenuto sul palco dell’Eurovision song contest, la manifestazione canora europea alla quale ha preso parte in veste di conduttrice. Ha condiviso questo prestigioso palco insieme ad Alessandro Cattelan e Mika e pare che insieme abbiamo riscosso un grandissimo successo. Dopo qualche giorno poi, ha annunciato la positività al covid-19, dal quale sembra essere già guarita. Ad ogni modo, sembra che la nota cantante in questi giorni sia finita al centro di una vera e propria bufera per dei motivi politici. Ma cosa è accaduto?finisce al centro della bufera per motivi politicinei giorni scorsi ha fatto sapere di essere positiva al covid-19 e questo è avvenuto sostanzialmente subito dopo l‘Eurovision song ...