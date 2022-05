Isola dei Famosi, il colpo di fulmine inaspettato: c’è un futuro per i due? Tutti i retroscena (Di venerdì 27 maggio 2022) colpo di fulmine per Mercedesz Henger con Edoardo Tavassi. La figlia di Eva Henger ha confidato di provare qualcosa nei confronti del fratello di Guendalina. “Ma non è che l’ho avuto qui, o meglio non so se si può considerare tale. Perché io lui l’avevo già visto dall’Italia, lo guardavo in televisione. Mi chiedevo se effettivamente anche dal vivo era così divertente e interessante e quando sono arrivata qui ho avuto la prova”, ha affermato la concorrente dell’Isola dei Famosi. Mercedesz Henger ed il colpo di fulmine per Edoardo Tavassi Su Playa Sgamtissima Mercedesz Henger sta cercando di fare da Cupido tra Fabrizia Santarelli e Gennaro Auletto. Durante un momento di confidenze con l’amica, Mercedesz ha ammesso come è nato, effettivamente, il colpo di ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 27 maggio 2022)diper Mercedesz Henger con Edoardo Tavassi. La figlia di Eva Henger ha confidato di provare qualcosa nei confronti del fratello di Guendalina. “Ma non è che l’ho avuto qui, o meglio non so se si può considerare tale. Perché io lui l’avevo già visto dall’Italia, lo guardavo in televisione. Mi chiedevo se effettivamente anche dal vivo era così divertente e interessante e quando sono arrivata qui ho avuto la prova”, ha affermato la concorrente dell’dei. Mercedesz Henger ed ildiper Edoardo Tavassi Su Playa Sgamtissima Mercedesz Henger sta cercando di fare da Cupido tra Fabrizia Santarelli e Gennaro Auletto. Durante un momento di confidenze con l’amica, Mercedesz ha ammesso come è nato, effettivamente, ildi ...

Advertising

vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - claud9048 : @vdk_lmn @El_Caligo @alex_orlowski Livello discussione politica con te: Barbara d'Urso che ci fa indignare con una… - Massimi8900 : RT @GrazieAlCaxxo: È un onore avere persone come questo VERO medico. E lo stato cosa fa, lo isola. Esattamente come lo stato ha isolato ed… - mariobianchi18 : Il #27maggio 1703 lo zar Pietro il Grande fonda #SanPietroburgo, concepita come porto commerciale e base navale. In… - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Russo, vuole lasciare l'Honduras - DonnaPOP: La madre è furiosa (VI… -