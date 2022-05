Il vaiolo delle scimmie non è una malattia sessualmente trasmissibile e non c’entra l’orientamento sessuale (Di venerdì 27 maggio 2022) Il 24 maggio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post che paragona il vaiolo delle scimmie «al virus dell’HIV». Secondo l’autore del post, questa malattia colpirebbe «specialmente chi ha contatti sessuali gay». Si tratta di una notizia falsa. Come abbiamo precedentemente spiegato, il vaiolo delle scimmie (o monkeypox) è un’infezione endemica in alcune parti dell’Africa, causata da un virus della stessa famiglia del vaiolo, ma che si differenzia dallo stesso per minore gravità e capacità di diffusione. Il virus è diffuso in particolare tra primati non umani e piccoli roditori e si trasmette dall’animale all’uomo attraverso la saliva ed altri fluidi dell’animale, o in seguito a un contatto diretto. Alla data del 25 maggio 2022, i casi ... Leggi su facta.news (Di venerdì 27 maggio 2022) Il 24 maggio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post che paragona il«al virus dell’HIV». Secondo l’autore del post, questacolpirebbe «specialmente chi ha contatti sessuali gay». Si tratta di una notizia falsa. Come abbiamo precedentemente spiegato, il(o monkeypox) è un’infezione endemica in alcune parti dell’Africa, causata da un virus della stessa famiglia del, ma che si differenzia dallo stesso per minore gravità e capacità di diffusione. Il virus è diffuso in particolare tra primati non umani e piccoli roditori e si trasmette dall’animale all’uomo attraverso la saliva ed altri fluidi dell’animale, o in seguito a un contatto diretto. Alla data del 25 maggio 2022, i casi ...

