Il super agente Barnett: «Aouar e Grillitsch perfetti per la Juve. Bale…» (Di venerdì 27 maggio 2022) L’agente di Gareth Bale intervistato da Tuttosport esclude l’arrivo del gallese in Serie A e consiglia la Juve sul mercato Intervistato da Tuttosport Jonathan Barnett, manager di Gareth Bale tra gli altri, consiglia la Juve sul mercato e parla del futuro del gallese. Di seguito le sue parole. Juve – «Con Cherubini non ci siamo incontrati, ma ho almeno due giocatori che farebbero al caso dei bianconeri. Uno è Aouar del Lione, l’altro Florian Grillitsch, che lascerà l’Hoffeheim a parametro zero» DOKU – «È un 2002, è un top e difficilmente il Rennes lo venderà. Credo che comunque sia troppo costoso per i club di Serie A». BALE IN ITALIA – «No, ormai non penso lo vedrete più Gareth in Serie A» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 maggio 2022) L’di Gareth Bale intervistato da Tuttosport esclude l’arrivo del gallese in Serie A e consiglia lasul mercato Intervistato da Tuttosport Jonathan, manager di Gareth Bale tra gli altri, consiglia lasul mercato e parla del futuro del gallese. Di seguito le sue parole.– «Con Cherubini non ci siamo incontrati, ma ho almeno due giocatori che farebbero al caso dei bianconeri. Uno èdel Lione, l’altro Florian, che lascerà l’Hoffeheim a parametro zero» DOKU – «È un 2002, è un top e difficilmente il Rennes lo venderà. Credo che comunque sia troppo costoso per i club di Serie A». BALE IN ITALIA – «No, ormai non penso lo vedrete più Gareth in Serie A» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

TuttoMercatoWeb : Il super-agente Barnett: 'Aouar e Grillitsch perfetti per la Juve. Doku? Costa troppo per la A' - ClaraPorta4 : RT @TuttoMercatoWeb: Il super-agente Barnett: 'Aouar e Grillitsch perfetti per la Juve. Doku? Costa troppo per la A' - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Il super-agente Barnett: 'Aouar e Grillitsch perfetti per la Juve. Doku? Costa troppo per la A' - TuttoMercatoWeb : Il super-agente Barnett: 'Aouar e Grillitsch perfetti per la Juve. Doku? Costa troppo per la A' - Majden3 : RT @RibelleAntisis1: @SMaurizi @jacopo_iacoboni È quello che aveva scambiato la moglie di Brunetta per un super agente della disinformazion… -