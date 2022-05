GP Italia: Davide Tardozzi non le manda a dire a Marc Marquez - News (Di venerdì 27 maggio 2022) Uno dei temi offerti dal weekend del GP Italia è l'evoluzione aerodinamica e tecnica che vede protagonista la MotoGP, non digerita da tutti i piloti. In primis Marc Marquez , che negli ultimi tempi ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 27 maggio 2022) Uno dei temi offerti dal weekend del GPè l'evoluzione aerodinamica e tecnica che vede protagonista la MotoGP, non digerita da tutti i piloti. In primis, che negli ultimi tempi ...

Advertising

molimero97 : @davide_crippa @Vincentand2 @IM_Aldebaran @FBiasin Non per togliere nulla al volare di Lukaku che in Italia è devas… - molimero97 : @davide_crippa @Vincentand2 @IM_Aldebaran @FBiasin Solo uno e su rigore in coppa Italia, partita in cui Tomori fece… - NCN_it : RT @SeEarn: Davide Ancelotti: “A Napoli sono stato benissimo, mi spiace sia finita così; nepotismo? In Italia fa più rumore” - SeEarn : Davide Ancelotti: “A Napoli sono stato benissimo, mi spiace sia finita così; nepotismo? In Italia fa più rumore” - Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: Carlo Ancelotti: 'Napoli l'unica città in cui mi consideravano un raccomandato. In Italia la parentela fa più rumore' http… -