Gianluca Vacchi, l’accusa dalla colf: “Multe se non ballavamo a tempo” (Di venerdì 27 maggio 2022) Il noto imprenditore accusato dalla colf: comportamenti surreali da parte di Gianluca Vacchi Il grande uomo d’affari Gianluca Vacchi è divenuto negli anni una delle persone più influenti del mondo social. I suoi balletti con tanto di compagnie femminili hanno spopolato e fatto tendenza, ma non è tutto ora quel che luccica. In questi giorni Vacchi è tornato fortemente in tendenza, partendo dall’intervista rilasciata a Domenica In, passando per la sua statua spuntata a Milano. E proprio ai danni dell’imprenditore è spuntata un’accusa non di poco conto, lasciata partire direttamente da una ex colf di Vacchi, che avrebbe confessato alcuni atteggiamenti veramente surreali del volto noto: “Se i dipendenti non andavano “a ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 27 maggio 2022) Il noto imprenditore accusato: comportamenti surreali da parte diIl grande uomo d’affariè divenuto negli anni una delle persone più influenti del mondo social. I suoi balletti con tanto di compagnie femminili hanno spopolato e fatto tendenza, ma non è tutto ora quel che luccica. In questi giorniè tornato fortemente in tendenza, partendo dall’intervista rilasciata a Domenica In, passando per la sua statua spuntata a Milano. E proprio ai danni dell’imprenditore è spuntata un’accusa non di poco conto, lasciata partire direttamente da una exdi, che avrebbe confessato alcuni atteggiamenti veramente surreali del volto noto: “Se i dipendenti non andavano “a ...

