Gazzetta: il Bayern su Zielinski, il Napoli chiede più di 40 milioni (Di venerdì 27 maggio 2022) Il Bayern di Monaco su Zielinski. Ne scrive la Gazzetta con Maurizio Nicita. Il Bayern Monaco sta approfondendo il suo profilo e ha sondato il terreno con gli agenti per capire se l'operazione è fattibile. Sì, perché nel rinnovo di contratto che Piotr siglò con il Napoli nell'estate del 2020, oltre a un sostanzioso aumento di ingaggio (oggi guadagna circa 4 milioni netti) c'è anche una clausola rescissoria di circa 100 milioni di euro che oggi farebbe scappare chiunque. Da qui i primi passi cauti dei dirigenti bavaresi, per capire se c'è una fattibilità. E ovviamente, come ha sempre detto, De Laurentiis è pronto a discutere e ascoltare offerte per qualsiasi calciatore, basta che siano consone alle proprie valutazioni. Che per il polacco superano i 40 milioni.

