Garbatella | inaugurato murale dedicato ad Alfredino Rampi

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 27 maggio 2022) Roma – “torna ad abitare alla, il suo ed il mio quartiere. Un quartiere in cui il ricordo di quella triste tragedia è rimasto sempre vivo in questi anni, e che oggi gli rende omaggio dedicandogli un magnificos, un progetto nato dall’iniziativa di una sua residente, l’artista Stella Liberato, con la collaborazione della Centro AlfredoOnlus, e realizzato grazie all’immensa generosità dei suoi abitanti anche al fine di promuovere i valori fondamentali della legalità, solidarietà, soccorso e competenze”. Lo scrive su Facebook la capogruppo del Pd in Campidoglio, Valeria Baglio. “E quindi con grande emozione e commozione sarà per me un piacere prendere parte all’inaugurazione dels come delegata del sindaco Gualtieri. Vi aspetto domani, sabato ...