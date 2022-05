Fa scolpire il logo della Juve sulla testa dei figli: 45enne indagato per maltrattamenti (Di venerdì 27 maggio 2022) Il tifo per una squadra di calcio, portato all'estremo, può costare caro. Anche una querelle giudiziaria. E' successo a Roma a un uomo di 45 anni, tifoso della Juve, che è stato denunciato dalla ex ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 27 maggio 2022) Il tifo per una squadra di calcio, portato all'estremo, può costare caro. Anche una querelle giudiziaria. E' successo a Roma a un uomo di 45 anni, tifoso, che è stato denunciato dalla ex ...

