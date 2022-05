F1, GP Montecarlo 2022: Ferrari in cerca di feeling nelle prove libere, nuovo confronto Leclerc-Verstappen (Di venerdì 27 maggio 2022) Si comincia a girare sulle strade di Montecarlo. Nello scenario più glamour del Circus della F1, il weekend del settimo round del Mondiale 2022 ha inizio. Il tema sarà sempre lo stesso: Ferrari contro Red Bull. In Spagna c’è stato il cambio della guardia: Charles Leclerc e la Rossa sono stati scalzati al vertice da Max Verstappen e dalla scuderia di Milton Keynes. Gli effetti del ritiro del monegasco sono stati pesanti per il campionato e per questo il fine-settimana nel Principato, appuntamento di casa per Charles, è l’occasione giusta per invertire il trend e far capire ai rivali che si è pronti per tornare a comandare. Invertire la tendenza si diceva e anche sfatare un tabù visto che Leclerc nel fine-settimana davanti agli occhi dei suoi cari mai è riuscito a termine la gara per un ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) Si comincia a girare sulle strade di. Nello scenario più glamour del Circus della F1, il weekend del settimo round del Mondialeha inizio. Il tema sarà sempre lo stesso:contro Red Bull. In Spagna c’è stato il cambio della guardia: Charlese la Rossa sono stati scalzati al vertice da Maxe dalla scuderia di Milton Keynes. Gli effetti del ritiro del monegasco sono stati pesanti per il campionato e per questo il fine-settimana nel Principato, appuntamento di casa per Charles, è l’occasione giusta per invertire il trend e far capire ai rivali che si è pronti per tornare a comandare. Invertire la tendenza si diceva e anche sfatare un tabù visto chenel fine-settimana davanti agli occhi dei suoi cari mai è riuscito a termine la gara per un ...

