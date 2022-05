F1 | Charles Leclerc | “Abbiamo girato con continuità ma dobbiamo ancora lavorare sulla messa a punto”

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 maggio 2022)è partito col piede giusto tra le strade della sua Montecarlo, firmando il miglior tempo in entrambe le sessioni di prove libere del venerdì e confermandosi il vero favorito della vigilia per la pole position in vista delle qualifiche per il Gran Premio di Monaco 2022, settimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il monegasco della Rossa ha fermato il cronometro in 1’12?656 sul giro secco in FP2, precedendo di soli 44 millesimi il compagno di squadra iberico Carlos Sainz e rifilando oltre tre decimi alle Red Bull di Sergio Perez e del leader iridato Max Verstappen. “È stato bello vedere così tanto pubblico lungo la pista già oggi, che è solo venerdì. Non fa altro che caricarmi in vista delle prossime due giornate e speriamo di poter regalare delle soddisfazioni a tutti questi tifosi“, dice il beniamino locale al termine ...