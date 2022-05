Ellen DeGeneres saluta il suo show dopo 19 anni con un toccante monologo: "È stato un bel viaggio" (Di venerdì 27 maggio 2022) dopo 19 stagioni, lo show di Ellen DeGeneres giunge al termine e la conduttrice ha salutato il suo pubblico con un commovente monologo. Ellen DeGeneres ha detto addio al suo show dopo 19 stagioni. La conduttrice si è quindi rivolta al pubblico con un commovente monologo, all'interno del quale ha parlato del "bel viaggio" fatto insieme ai suoi spettatori, ricordando gli inizi, quando cioè non poteva neanche usare la parola "gay". dopo 19 stagioni, migliaia di interviste a celebrità internazionali, centinaia di scherzi, innumerevoli balletti ed un lasso di tempo lungo quasi due decenni, The Ellen DeGeneres show è ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 27 maggio 2022)19 stagioni, lodigiunge al termine e la conduttrice hato il suo pubblico con un commoventeha detto addio al suo19 stagioni. La conduttrice si è quindi rivolta al pubblico con un commovente, all'interno del quale ha parlato del "bel" fatto insieme ai suoi spettatori, ricordando gli inizi, quando cioè non poteva neanche usare la parola "gay".19 stagioni, migliaia di interviste a celebrità internazionali, centinaia di scherzi, innumerevoli balletti ed un lasso di tempo lungo quasi due decenni, Theè ...

