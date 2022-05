Dare un’etica all’Intelligenza artificiale. Una sfida raccontata in un libro (Di venerdì 27 maggio 2022) Quando mi sono trovato davanti al distributore di sigarette e ho sentito la voce di Tobi, l’assistente virtuale che ormai ci accompagna in un ufficio postale o mentre cerchiamo di parlare con un operatore della società di cui ci serviamo per la fornitura di gas sono scappato: Tobi pure per comprare le sigarette non lo voglio vedere né sentire! Ma sebbene spesso e volentieri la nostra vita con Tobi funzioni male, come non prendere atto che l’intelligenza artificiale è arrivata anche in tabaccheria. Ma cosa sia questa intelligenza artificiale resistiamo in molti a volerlo sapere, a volerlo capire. È un passaggio enorme dialogare con Tobi, che ci dimostra quanto tutti, anche chi nega di esserlo, siamo conservatori, ma che poi, riflettendoci un po’, ci conferma anche che l’unico modo proficuo per conservare è innovare. E con Tobi e l’intelligenza ... Leggi su formiche (Di venerdì 27 maggio 2022) Quando mi sono trovato davanti al distributore di sigarette e ho sentito la voce di Tobi, l’assistente virtuale che ormai ci accompagna in un ufficio postale o mentre cerchiamo di parlare con un operatore della società di cui ci serviamo per la fornitura di gas sono scappato: Tobi pure per comprare le sigarette non lo voglio vedere né sentire! Ma sebbene spesso e volentieri la nostra vita con Tobi funzioni male, come non prendere atto che l’intelligenzaè arrivata anche in tabaccheria. Ma cosa sia questa intelligenzaresistiamo in molti a volerlo sapere, a volerlo capire. È un passaggio enorme dialogare con Tobi, che ci dimostra quanto tutti, anche chi nega di esserlo, siamo conservatori, ma che poi, riflettendoci un po’, ci conferma anche che l’unico modo proficuo per conservare è innovare. E con Tobi e l’intelligenza ...

