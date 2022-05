“Cosa succederà a Don Massimo” Don Matteo | la Rai e la decisione E il pubblico non ci crede

(Di venerdì 27 maggio 2022) È questa la domanda del giorno: Don14 si farà? La risposta è sì. Anzi, c’è da dire che è un fatto che si da per scontato. E durante l’ultima conferenza stampa, quella del 25 marzo è la direttrice di Rai Fiction che fa i conti di questa fortunata serie. Pia Ammirati ai microfoni dei giornalisti racconta: “Donva in onda dal 7 gennaio 2000 per un totale (finora) di 225 puntate. La longevità ha permesso a Dondi ‘diventare un grande marchio’ e di esplorare questo marchio in un’evoluzione, perché noi non ci fermiamo, evolviamo”. Secondo la direttrice, parlando di Don14: “L’evoluzione è nel coraggio”. Ma se parliamo di coraggio, maè successo in questa stagione rivoluzionaria di Don? La tredicesima stagione di Donfinisce ...

Advertising

NicolaPorro : ?? La liturgia del terrore #Covid non conosce fine. Arriva l'annuncio choc ?? - casadivinz : @AConan_Doyle SHERLOCK! Siamo preoccupatissimi… cosa succederà? Tranquillizzaci.. dicci qualcosa ti prego ???????? - ukjyo : fatto quarto buchino a sinistra e secondo a destra mi chiedo cosa succederà quando finirò lo spazio - franco_sala : RT @NicolaPorro: ?? La liturgia del terrore #Covid non conosce fine. Arriva l'annuncio choc ?? - ASyouare0 : Ma se dopo un concerto di dua lipa sono messa male, cosa cazzo mi succederà a quello di abel? Mi dovranno ricoverare d’urgenza -

Nicola Porro

nelle prossime settimane quando necessariamente dovranno essere concesse le ferie estive e, contemporaneamente, l'afflusso di utenti decuplicherà per l'arrivo dei villeggianti". ...Per primaricordiamo tutti gli orari dei vari eventi agonistici in programma oggi per quanto ... L'attesa per quantoin questo weekend sta adesso per finire, per la gioia di tutti i ... Pfizer, la “profezia” del Ceo: “Cosa succederà se rifiutate il mio vaccino”