Chiesa ortodossa ucraina dichiara indipendenza da Mosca

antoniospadaro : Il Sinodo della Chiesa ortodossa ucraina che era legata a Mosca ha dichiarato 'la piena indipendenza e autonomia” e… - RaiNews : Il Consiglio del Patriarcato della Chiesa Ortodossa ucraina del Patriarcato di Mosca (Uoc) ha dichiarato 'piena in… - Agenzia_Italia : ?? ???? La Chiesa ortodossa ucraina annuncia la rottura con Mosca e il Patriarca Kirill ?? - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Chiesa ortodossa Ucraina taglia tutti i legami con la Russia: 'Non siamo d'accordo con posizione patriarca Kirill su guer… - zagor70 : Il Consiglio dell'UOC ha deciso la completa indipendenza e indipendenza della Chiesa ortodossa ucraina e ha espress… -

... disaccordo con la posizione del patriarca di Mosca e di tutta la Russia, Kirill, sul conflitto in Ucraina: è il contenuto dei primi tre punti del comunicato con il quale laucraina (...La terra su cui sorge il nuovo luogo di culto cristiano era stata concessa allagrecodi Antiochia Quabus bin Said al Said, scomparso nel gennaio 2020 all'età di 79 anni. Durante le ...(Foto ANSA/SIR). La Chiesa ortodossa ucraina guidata dal Metropolita Onufriy e legata al Patriarcato di Mosca condanna la guerra, esprime dissenso rispetto alla posizione presa dal Patriarca Kirill su ...Ma il pensiero della Chiesa ortodossa ucraina va soprattutto ai suoi fedeli che, «a seguito dell’aggressione militare della Federazione Russa contro l’Ucraina», si trovano dispersi in patria e all’est ...