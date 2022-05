Cannes 2022, i beauty look del decimo red carpet (Di venerdì 27 maggio 2022) I beauty look del decimo giorno di red carpet al Festival di Cannes 2022 continuano a confermare grandi certezze, come la coda ponytail sempre più amata dalle star. Non manca poi molto alla conclusione del Festival di Cannes 2022, ma i consigli beauty continuano ad impreziosire il red carpet. Lo sa bene Bella Hadid, che quest’anno sembra aver scelto un approccio più soft e minimal per l’edizione 75 della Croisette. A differenza dell’edizione 2021, dove hanno trionfato beauty look e outfit scenografici, quest’anno la top model ha optato per abiti vintage ma eleganti e beauty look minimal che ne esaltano la bellezza. Per il decimo red ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 27 maggio 2022) Idelgiorno di redal Festival dicontinuano a confermare grandi certezze, come la coda ponytail sempre più amata dalle star. Non manca poi molto alla conclusione del Festival di, ma i consiglicontinuano ad impreziosire il red. Lo sa bene Bella Hadid, che quest’anno sembra aver scelto un approccio più soft e minimal per l’edizione 75 della Croisette. A differenza dell’edizione 2021, dove hanno trionfatoe outfit scenografici, quest’anno la top model ha optato per abiti vintage ma eleganti eminimal che ne esaltano la bellezza. Per ilred ...

