Calcio a 5, Serie A: programma, orari e calendario dei playoff scudetto (Di venerdì 27 maggio 2022) La Serie A di Calcio a 5 entra nel momento più caldo, in tutti i sensi, di una stagione 2021-2022 a dir poco intensa. Da domani sera, sabato 28 maggio, si comincia con i playoff scudetto: tutti a caccia dell’Italservice Pesaro di Fulvio Colini, che va a caccia del terzo titolo consecutivo. I marchigiani sfideranno il Ciampino Aniene, mentre le altre Serie in programma saranno: Sandro Abate-Napoli, derby campano, Feldi Eboli-Syn-Bios Petrarca, in un duello di non facile lettura dove molto potrebbe dipendere dallo stato di forma dei veneti, e infine Futsal Pescara-Olimpus Roma, la vera “tripla” di questi quarti di finale. Il regolamento prevede che il primo turno si giochi su due gare: andata e ritorno, al termine delle quali la squadra migliore avanzerà nel tabellone, mentre dalle ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) LaA dia 5 entra nel momento più caldo, in tutti i sensi, di una stagione 2021-2022 a dir poco intensa. Da domani sera, sabato 28 maggio, si comincia con i: tutti a caccia dell’Italservice Pesaro di Fulvio Colini, che va a caccia del terzo titolo consecutivo. I marchigiani sfideranno il Ciampino Aniene, mentre le altreinsaranno: Sandro Abate-Napoli, derby campano, Feldi Eboli-Syn-Bios Petrarca, in un duello di non facile lettura dove molto potrebbe dipendere dallo stato di forma dei veneti, e infine Futsal Pescara-Olimpus Roma, la vera “tripla” di questi quarti di finale. Il regolamento prevede che il primo turno si giochi su due gare: andata e ritorno, al termine delle quali la squadra migliore avanzerà nel tabellone, mentre dalle ...

