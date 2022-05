Verona, a un passo il riscatto di Simeone. Ma l’argentino lascerà l’Italia… (Di giovedì 26 maggio 2022) L’attaccante argentino passato anche per il Cagliari, Giovanni Simeone, verso il riscatto. Ma il giocatore lascerà poi Verona Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Hellas Verona è vicino ad esercitare il diritto di riscatto nei confronto del centravanti Giovanni Simeone. Il figlio d’arte del Cholo Diego Simeone verrà prelevato dal Cagliari per 10,5 milioni di euro. Sul centravanti ci sono gli interessi dalla Premier League (Newcastle) e della Liga (soprattutto Siviglia e Villareal). La certezza è che Simeone lascerà l’Hellas Verona e l’Italia. Nonostante ci sia grande sintonia fra l’ambiente gialloblù e l’argentino, l’ex Cagliari è destinato ad andarsene per una cifra non ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 maggio 2022) L’attaccante argentino passato anche per il Cagliari, Giovanni, verso il. Ma il giocatorepoiCome riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Hellasè vicino ad esercitare il diritto dinei confronto del centravanti Giovanni. Il figlio d’arte del Cholo Diegoverrà prelevato dal Cagliari per 10,5 milioni di euro. Sul centravanti ci sono gli interessi dalla Premier League (Newcastle) e della Liga (soprattutto Siviglia e Villareal). La certezza è chel’Hellase l’Italia. Nonostante ci sia grande sintonia fra l’ambiente gialloblù e, l’ex Cagliari è destinato ad andarsene per una cifra non ...

Advertising

Livia_DiGioia : RT @86_longo: #Lazio, due colpi per la difesa: #Romagnoli a un passo, nuovi contatti per #Casale del #Verona - Matteo75223913 : RT @86_longo: #Lazio, due colpi per la difesa: #Romagnoli a un passo, nuovi contatti per #Casale del #Verona - ManuFilippone95 : RT @86_longo: #Lazio, due colpi per la difesa: #Romagnoli a un passo, nuovi contatti per #Casale del #Verona - leonzan75 : RT @86_longo: #Lazio, due colpi per la difesa: #Romagnoli a un passo, nuovi contatti per #Casale del #Verona - CMondavio : RT @86_longo: #Lazio, due colpi per la difesa: #Romagnoli a un passo, nuovi contatti per #Casale del #Verona -