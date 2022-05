Vangelo di oggi, giovedì 26 Maggio 2022: Gv 16,16-20 | Commento di Papa Francesco (Di giovedì 26 maggio 2022) Ascoltiamo insieme il Vangelo di giovedì 26 Maggio 2022, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia”. “La gioia non è vivere di risata in risata. No, non è quello. La gioia non è essere divertente. No, non è quello. E’ un’altra cosa. L'articolo Vangelo di oggi, giovedì 26 Maggio 2022: Gv 16,16-20 Commento di Papa Francesco proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 26 maggio 2022) Ascoltiamo insieme ildi26, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia”. “La gioia non è vivere di risata in risata. No, non è quello. La gioia non è essere divertente. No, non è quello. E’ un’altra cosa. L'articolodi26: Gv 16,16-20diproviene da La Luce di Maria.

Advertising

KattInForma : Vangelo di oggi, giovedì 26 Maggio 2022: Gv 16,16-20 | Commento di Papa Francesco - pino_nostro : RT @East_10: 'Oggi era storia Scrive o non scrive Abbiamo scritto!' Dal vangelo secondo José - Lucyaglam : RT @East_10: 'Oggi era storia Scrive o non scrive Abbiamo scritto!' Dal vangelo secondo José - East_10 : 'Oggi era storia Scrive o non scrive Abbiamo scritto!' Dal vangelo secondo José - AAnnibale : #26maggio. La tristezza può cambiarsi ed anzi si cambierà in gioia sicuramente, dice Gesù ai discepoli nel Vangelo… -