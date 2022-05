Ultime Notizie Roma del 26-05-2022 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 26 maggio 2022)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studioa 31 anni dalla sua ultima finale Europea trionfa Tirana conquistando la conference League ha la sua prima edizione battendo in finale il 6 e numero per 1 a 0 il gol Vittoria dei giallorossi film da zaniolo al 32esimo del primo tempo risultato tenuto dalla squadra di Mourinho con le unghie e con i denti fino al novantacinquesimo una gara di tecnica il cuore che regala aun trofeo europeo che mancava dalla Coppa delle fiere del 1961 per Mourinho È il quinto Trionfo in una Coppa Europea dopo 200 Sport Inter e due Europa League forte Manchester United e il primo è l’unico tecnica di aver vinto in tutte e tre le competizioni UEFA il portoghese la fine del match ha pianto per la commozione e voltiamo pagina e la strage di bambini ...