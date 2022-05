Terremoto in Perù, scossa di magnitudo 7.2. Il sisma avvertito anche in Cile e in Bolivia (Di giovedì 26 maggio 2022) Una scossa di Terremoto di magnitudo 7.2 è stata registrata nel sud del Perù. A rilevarla è stato l’U.S. Geological Survey spiegando che l’epicentro è stato segnalato a 13,1 chilometri a sud-est di Azangaro a una profondità di 217,8 chilometri. Al momento non si hanno notizie di vittime o di danni. Il Terremoto è stato avvertito anche in Cile e in Bolivia. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Unadidi7.2 è stata registrata nel sud del. A rilevarla è stato l’U.S. Geological Survey spiegando che l’epicentro è stato segnalato a 13,1 chilometri a sud-est di Azangaro a una profondità di 217,8 chilometri. Al momento non si hanno notizie di vittime o di danni. Ilè statoine in. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

