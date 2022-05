Stadi piccoli per la passione (Di giovedì 26 maggio 2022) Paolo Grilli Il calcio sospeso del lockdown non fece che accelerare, per molti, un processo inesorabile di svuotamento degli Stadi a beneficio " si fa per dire " dei più incalliti tifosi da divano, ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Paolo Grilli Il calcio sospeso del lockdown non fece che accelerare, per molti, un processo inesorabile di svuotamento deglia beneficio " si fa per dire " dei più incalliti tifosi da divano, ...

Bisognerebbe tenerne conto, prima di organizzare finali in stadi piccoli e remoti per vendere meglio l'evento via etere. Ultimo parla di Roma e del nuovo "Vieni nel mio cuore" Ultimo, amatissimo da grandi e piccoli (un artista che riempie gli stadi), parla anche della sua vita privata: 'Tengo molto alla mia vita privata e non sono mai stato uno che fa vedere troppo. Per me ...