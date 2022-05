Roma, Kumbulla espone lo striscione: “Laziale Tirana brutta aria” (Di giovedì 26 maggio 2022) ‘Lazio, Tirana brutta aria’. Un cartello con questa scritta ironica è stato consegnato dai tifosi al giallorosso Marash Kumbulla che lo ha sollevato sul bus scoperto della Roma che lentamente sta raggiungendo il Circo Massimo nell’ambito della sfilata-festeggiamento per la vittoria della Conference League contro il Feyenoord in Conference League. Anche Nicola Zalewski ha deciso di mandare un messaggio ai rivali: “Laziale chiudi la finestra”, in riferimento agli strombazzamenti e ai festeggiamenti che vanno avanti ininterrottamente da ieri. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 26 maggio 2022) ‘Lazio,’. Un cartello con questa scritta ironica è stato consegnato dai tifosi al giallorosso Marashche lo ha sollevato sul bus scoperto dellache lentamente sta raggiungendo il Circo Massimo nell’ambito della sfilata-festeggiamento per la vittoria della Conference League contro il Feyenoord in Conference League. Anche Nicola Zalewski ha deciso di mandare un messaggio ai rivali: “chiudi la finestra”, in riferimento agli strombazzamenti e ai festeggiamenti che vanno avanti ininterrottamente da ieri. SportFace.

Advertising

Lorenzored17 : Kumbulla: 6,5 Sarò di parte, ok, ma ha avuto un miglioramento impressionante sto ragazzo, è praticamente l'unico ch… - domperigeorge : @ExiledRomanista In generale la difesa della Roma ha fatto il salto di qualità, qualità che anche Mancini e Roger h… - NullaDeNiente : @FabrizioGvn @FBiasin Perché non facciamo 150 ???????????????????? la metà di quei soldi son stati spesi per Kumbulla, Reynol… - francesca_robb : RT @romanewseu: #RomaFeyenoord sui social, Kumbulla e Ibanez: “Campioni!!”; Zaniolo: “STORIA!!” ?? - romanewseu : #RomaFeyenoord sui social, Kumbulla e Ibanez: “Campioni!!”; Zaniolo: “STORIA!!” ?? -