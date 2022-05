Roma, Banfi: “Vittoria in cui c’è molto di Mourinho: viene dalla scuola di Oronzo Canà” (Di giovedì 26 maggio 2022) “Quanto c’è di Mourinho in questa Vittoria? C’è molto, d’altronde lui viene dalla scuola di Oronzo Canà. C’è tutta la bi-zona, il 5-5-5, il sorriso e il pianto contemporaneamente, come i grandi attori che fanno sorridere e piangere insieme”. Scherza così Lino Banfi, intervistato da LaPresse all’indomani del trionfo della Roma in Conference League. L’attore e tifoso giallorosso ha poi commentato: “Sono contento, se lo merita la squadra e se lo merita l’allenatore. Alla mia età sto festeggiando ancora. Una città in festa ci voleva dopo tutte queste cose che stiamo passando, ci stavamo riprendendo dalla pandemia ed è arrivata la guerra, le paure, i rincari. Provare una sensazione di gioia fa piacere, fa ... Leggi su sportface (Di giovedì 26 maggio 2022) “Quanto c’è diin questa? C’è, d’altronde luidi. C’è tutta la bi-zona, il 5-5-5, il sorriso e il pianto contemporaneamente, come i grandi attori che fanno sorridere e piangere insieme”. Scherza così Lino, intervistato da LaPresse all’indomani del trionfo dellain Conference League. L’attore e tifoso giallorosso ha poi commentato: “Sono contento, se lo merita la squadra e se lo merita l’allenatore. Alla mia età sto festeggiando ancora. Una città in festa ci voleva dopo tutte queste cose che stiamo passando, ci stavamo riprendendopandemia ed è arrivata la guerra, le paure, i rincari. Provare una sensazione di gioia fa piacere, fa ...

Advertising

TempiReali : RT @Giul_Granato: “Si trova il personale se lo tratti bene”. Con poche semplici parole la figlia di Lino Banfi, proprietaria di ristorante… - sportface2016 : #Roma, Lino #Banfi: 'Vittoria in cui c'è molto di #Mourinho: viene dalla scuola di Oronzo Canà' - Claudio29032 : RT @FabrizioDelpret: Lino #Banfi, per il suo ristorante a Roma, non ha mai avuto problemi di personale. Magia? No. Offre contratti regolari… - santaxcarta : RT @FabrizioDelpret: Lino #Banfi, per il suo ristorante a Roma, non ha mai avuto problemi di personale. Magia? No. Offre contratti regolari… - TizianaGastald1 : RT @FabrizioDelpret: Lino #Banfi, per il suo ristorante a Roma, non ha mai avuto problemi di personale. Magia? No. Offre contratti regolari… -