Pinuccia ancora in lacrime a causa di Tina ma la Cipollari la stronca: “Non ti vuole, siete solo amici” (Di giovedì 26 maggio 2022) Ultime puntate di Uomini e Donne per questa stagione di grande successo. E probabilmente anche ultime litigate, almeno per questa edizione, tra Tina Cipollari e Pinuccia. La dama di Vigevano è entrata oggi nerissima in volto anche se a suo dire era parecchio felice dopo il viaggio fatto a Lecce per stare insieme al suo Alessandro. Diciamo che il pubblico a casa ha avuto un po’ la stessa sensazione di Tina, ossia che la dama non fosse poi così contenta ma invece la signora ha smentito , dicendo di esser stata felicissima di questo piccolo viaggetto in compagnia del salentino. I due hanno trascorso due giorni insieme e Pinuccia è sembrata serena ma in realtà la discussione si è accesa lo stesso, visto che per l’ennesima volta Tina Cipollari ha provato a far notare alla ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 26 maggio 2022) Ultime puntate di Uomini e Donne per questa stagione di grande successo. E probabilmente anche ultime litigate, almeno per questa edizione, tra. La dama di Vigevano è entrata oggi nerissima in volto anche se a suo dire era parecchio felice dopo il viaggio fatto a Lecce per stare insieme al suo Alessandro. Diciamo che il pubblico a casa ha avuto un po’ la stessa sensazione di, ossia che la dama non fosse poi così contenta ma invece la signora ha smentito , dicendo di esser stata felicissima di questo piccolo viaggetto in compagnia del salentino. I due hanno trascorso due giorni insieme eè sembrata serena ma in realtà la discussione si è accesa lo stesso, visto che per l’ennesima voltaha provato a far notare alla ...

Advertising

Sofia48197726 : @Ri_Ghetto Pinuccia ha semplicemente rotto le palle lei, Ida (la psicopatica, pazza) ma come si fa a stare con 1com… - bella_you_know : Ma non me pare proprio che sono d'accordo che sia amicizia. Pinuccia è ancora totalmente presa da Alessandro e Ales… - Frances20430371 : @uominiedonne Dico Jeri Non C'era La Vajassa Cacacazzi Abbiamo Passato Una Puntata Tranquilla !!! Oggi C'è La Balen… - aaaaa____am : Ma perché Alessandro sta uscendo ancora con la Pinuccia? Mi sono persa un pezzo #UominieDonne - sugliscogli2 : Tra poco avremo ancora una dose di Ida “non mi posso comandare” e Riccardo “ma sono io l’unico al mondo” ad allieta… -