Motocross | Tim Gajser | “A Riola Sardo non mi sono trovato bene Arrivare al traguardo? E’ stata solo sopravvivenza”

Leggi su oasport

(Di giovedì 26 maggio 2022) Dopo un fine settimana difficile e verso una nuova tappa del Mondialedi MXGP, il leader della classifica generale Timè tornato a fare il punto della situazione sulla sua ultima avventura. “A– dove ha chiuso gara -1 in seconda posizione e gara -2 in dodicesima posizione – ètosta. Mi sentivo tutt’altro che, fra condizioni del terreno in pista e caldo atmosferico”, ha affermato lo sloveno a speedweek.com. “al? Si è trattato letteralmentedi, ma ora voglio mettermi, quello che è stato, alle spalle. Voglio pensare alla Spagna, tornare a fare del mio meglio, al livello a cuiabituato”. Poi ha aggiunto: “Per il Mondiale? ...