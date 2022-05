Mathias Olivera è ufficialmente un giocatore del Napoli

(Di giovedì 26 maggio 2022) Ora è ufficiale,è un nuovo calciatore del. Il club di De Laurentiis ha annunciato il nuovo arrivo con un post sui social in cui dà il benvenuto al nuovo terzino. L’uruguaiano arriva dal Getafe per circa 15 milioni, bonus compresi. E’ il secondo acquisto delper la prossima stagione dopo il georgiano Kvaratskhelia. Anche il presidente De Laurentiis dà il suo benvenuto al nuovo acquisto. Benvenuto @5 https://t.co/lqXoM79qN2 #ForzaSempre pic.twitter.com/YIbF77tEL0 — Official SSC(@ssc) May 26, 2022 Benvenuto! #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) May 26, 2022 L'articolo ilsta.

Advertising

sscnapoli : ?? Benvenuto @MathiasOlivera5 ?? ?? - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieA | @sscnapoli, manca solo l'annuncio per Mathias #Olivera: dettagli e cifre dell'affare - DiMarzio : .@sscnapoli | Fissate per martedì le visite mediche di Mathías #Olivera - Angelo24909449 : RT @sscnapoli: ?? Benvenuto @MathiasOlivera5 ?? ?? - Sveglia_7 : RT @sscnapoli: ?? Benvenuto @MathiasOlivera5 ?? ?? -

Terminato il campionato con la qualificazione in Champions League, il Napoli è già attivo sul mercato per rinforzare la rosa della prossima stagione. Dopo la chiusura per(si attende solo l'annuncio), il club di De Laurentiis ha ufficializzato anche il riscatto di André Frank Zambo Anguissa , arrivato in prestito oneroso dal Fulham per 400mila euro ad ...Calciomercato Napoli - Serata di annunci in casa Napoli: dopo il tweet relativo al riscatto di Frank Anguissa , il presidente Aurelio De Laurentiis ha annunciato anchein arrivo dal Getafe dopo le visite mediche di ieri. 'Benvenuto', ha scritto il patron partenopeo. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi ...Il Napoli ha ufficializzato l’acquisto del terzino sinistro Mathias Olivera, arrivato dal Getafe per sostituire Ghoulam e giocarsi un posto con Mario Rui. Il 24enne uruguayano è uno dei migliori ...Dopo l'ufficialità della firma con il Napoli, Mathias Olivera ha voluto salutare direttamente via social il Getafe, club che gli ha aperto le porte del calcio europeo e con cui ha giocato negli ultimi ...