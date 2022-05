John Wayne | 117 anni fa nasceva uno dei miti di Hollywood

(Di giovedì 26 maggio 2022) Il 26 maggio 1907a Winterset. Soprannominato Duke, è stato inserito dall’American Film Institute al tredicesimo posto nella classifica delle più grandi star della storia del cinema. Ha vinto l’ Oscar come migliore attore protagonista per il film “Il Grinta” di Henry Hathaway. Un cult di cui è stato realizzato un remake dai fratelli Coen con Jeff Bridges nel 2010. “Io recito la parte di, a prescindere dal ruolo che mi viene dato. E mi sembra di essermela cavata bene, o sbaglio?!” Così Marion Robert Morrison parlava del suo alter ego cinematografico. Un nome che gli era stato cucito addosso da Raoul Walsh per il film “Il grande sentiero” con il quale Morrison divenne un mito cinematografico simbolo dei grandi valori e ...

Santo San Filippo Neri - Sono nati in questo giorno 1799 Aleksandr Puskin 1907 John Wayne 1946 Nicola Piovani 1964 Lenny Kravitz - Proverbio Val più una madre e un padre, che cento balie e cento tutori - Accadde oggi 1805 Napoleone Bonaparte viene incoronato re d'Italia