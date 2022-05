Intimiditi a Cannes | Maneskin | l' insolito dettaglio sfuggito sul red carpet | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 maggio 2022) Ihanno preso parte alla serata più glamour del festival di, quella della premier di Elvis, il film dedicato all'iconico Presley. Sarà forse proprio per l'importanza della serata che sul tappeto rosso i quattro membri della rock band romana sono parsi “meno disinvolti del solito e vagamente”, come li ha definiti Dagospia. Isi sono però ripresi alla grande dopo la proiezione del film: si sono infatti scatenati al party sulla spiaggia, a un certo punto anche sulle note di “If I can dream” di Elvis. Brano che loro stessi hanno intonato per la colonna sonora del film. “Elvis ha creato il nostro lavoro - hanno spiegato i membri del gruppo - è stata la prima superstar in assoluto, è un'icona”. “Penso che qualunque artista contemporaneo sia influenzato da Elvis - ha dichiarato ...