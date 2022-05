Indagine appalti pubblici | Fondazione Inarcassa | più ritardi con eccessivi ribassi

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 26 maggio 2022) Inelle gare relative ai servizi tecnici sono un vero e proprio boomerang per le casse dello Stato. Elaborando i dati forniti dall'Anac si evince che ai minori esborsi iniziali, fanno da contraltare una serie di criticità che diventano immediatamente evidenti se spostiamo l'attenzione a quello che avviene dopo la gara. Ad affermarlo è lasottolineando come nella fase esecutiva i, le sospensioni e le varianti in corso d'opera non solo annullano i presunti vantaggi dei forti, ma comportano costi e tempi superiori rispetto alle procedure affidate concongrui. Mediamente, rende notoche si occupa dei temi della professione per gli oltre 172.000 ingegneri e ...