Glen Powell: "Jamie Lee Curtis mi ha dato un preservativo con la sua faccia sopra dopo una scena hot" (Di giovedì 26 maggio 2022) Glen Powell ha appena rivelato che Jamie Lee Curtis gli ha regalato un preservativo con la sua faccia sopra dopo che i due hanno terminato le riprese di Scream Queens. Jamie Lee Curtis ha fatto un regalo semplicemente esilarante a Glen Powell dopo che i due hanno finito di lavorare insieme a Scream Queens della Fox: secondo quanto rivelato dell'attore stesso, si tratta di un preservativo con sopra la faccia della star di Halloween. Powell, che ha interpretato lo studente universitario Chad Radwell nella commedia horror dal 2015 al 2016, ha rivelato a James Corden in un recente episodio di "The Late Late ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 26 maggio 2022)ha appena rivelato cheLeegli ha regalato uncon la suache i due hanno terminato le riprese di Scream Queens.Leeha fatto un regalo semplicemente esilarante ache i due hanno finito di lavorare insieme a Scream Queens della Fox: secondo quanto rivelato dell'attore stesso, si tratta di unconladella star di Halloween., che ha interpretato lo studente universitario Chad Radwell nella commedia horror dal 2015 al 2016, ha rivelato a James Corden in un recente episodio di "The Late Late ...

