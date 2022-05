Giorgia Meloni domani non sarà a Taranto (Di giovedì 26 maggio 2022) La visita della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni era in programma per domani 27 maggio a Taranto. Sarebbe giunta nella città dei Due Mari a sostegno del candidato sindaco del centro destra Walter Musillo. Il partito in una nota ha fatto sapere che il comizio è stato annullato in quanto la Meloni sarebbe impossibilitata a giungere a Taranto per motivi personali. first appeared on Tarantini Time Quotidiano. Leggi su tarantinitime (Di giovedì 26 maggio 2022) La visita della leader di Fratelli d’Italiaera in programma per27 maggio a. Sarebbe giunta nella città dei Due Mari a sostegno del candidato sindaco del centro destra Walter Musillo. Il partito in una nota ha fatto sapere che il comizio è stato annullato in quanto lasarebbe impossibilitata a giungere aper motivi personali. first appeared on Tarantini Time Quotidiano.

Advertising

TarantiniTime : Giorgia Meloni domani non sarà a Taranto - TarantiniTime : Giorgia Meloni domani non sarà a Taranto - cassiocherea : Non fosse x la qualità della 'carne' dei personaggi chiamerei saprofaga la #meloni x la sua furba spoliazione alime… - laprovinciacr : Ufficiale: Giorgia Meloni sarà a #Crema lunedì alle 14,30 - CGlonfoni : RT @marieta99044909: 2023 Governo Letta - Meloni? -Il modello paese di Giorgia Meloni è lo stesso di Trump -Il modello paese di Enrico Let… -