F1, Helmut Marko: “Max Verstappen avrebbe vinto anche senza il ritiro di Charles Leclerc in Spagna” (Di giovedì 26 maggio 2022) Helmut Marko è sempre molto puntuale nelle valutazioni e il GP di Spagna non è un’eccezione. La corsa catalana ha sorriso a Red Bull che con la doppietta realizzata da Max Verstappen e Sergio Perez ha realizzato uno splendido uno-due, mentre per la Ferrari il ritiro del monegasco Charles Leclerc è stato molto amaro. L’alfiere del Cavallino Rampante si sta avviando alla vittoria quando nel 27° giro un problema alla power unit l’ha costretto al ritiro. Un GP molto emozionante, considerando le uscite di pista di Carlos Sainz con l’altra Rossa, poi quarto, e di Verstappen in curva-4 a causa di una forte folata di vento. Tuttavia, secondo Marko, il successo di Leclerc non si sarebbe tramutato in realtà dal ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022)è sempre molto puntuale nelle valutazioni e il GP dinon è un’eccezione. La corsa catalana ha sorriso a Red Bull che con la doppietta realizzata da Maxe Sergio Perez ha realizzato uno splendido uno-due, mentre per la Ferrari ildel monegascoè stato molto amaro. L’alfiere del Cavallino Rampante si sta avviando alla vittoria quando nel 27° giro un problema alla power unit l’ha costretto al. Un GP molto emozionante, considerando le uscite di pista di Carlos Sainz con l’altra Rossa, poi quarto, e diin curva-4 a causa di una forte folata di vento. Tuttavia, secondo, il successo dinon si sarebbe tramutato in realtà dal ...

