Due minorenni accoltellati nella notte nel Napoletano (Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono stati accoltellati, rispettivamente, alla coscia destra e alla coscia sinistra, i due giovanissimi – di 15 e 17 anni – entrambi di Casalnuovo (Napoli) che si sono presentati la scorsa notte nel pronto soccorso di Villa Dei Fiori, ad Acerra, in provincia di Napoli, per farsi medicare dai sanitari. Secondo una ricostruzione sommaria, ancora da verificare, resa ai carabinieri di Casalnuovo, i due giovani sarebbero stati colpiti durante una lite con alcuni coetanei in via dei Ligustri. Il 15enne è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni, il 17enne con una di 5. Sono in corso indagini per chiarire dinamica e identificare responsabili dell'accaduto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

