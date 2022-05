“Devo farlo”. Fabio Nova sceglie di non esibirsi a UeD: il gesto inaspettato (Di giovedì 26 maggio 2022) Fabio Nova Tina Cipollari, a UeD ci sono state puntate di fuoco con il cavaliere e l’opinionista. Fino all’ultima, quando è accaduto qualcosa di imprevisto in studio e che ha lasciato Gianni Sperti ma anche il pubblico spiazzati. È successo tutto nel bel mezzo della sfilata. Sfilata nel segno della seduzione per i cavalieri di UeD. E dopo le esibizioni di Armando Incarnato, Biagio Di Mario e Riccardo Guarnieri che ha imbarazzato Ida Platano chiedendole di slacciargli la camicia, è toccato a Fabio Nova presentarsi in passerella dopo i faccia a faccia con Tina Cipollari, che però era assente in studio. Fabio Nova Tina Cipollari, il gesto inatteso a UeD Prima una clip introduttiva in cui il cavaliere ha spiegato: “Penso che tante volte arrivi all’anima un ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 26 maggio 2022)Tina Cipollari, a UeD ci sono state puntate di fuoco con il cavaliere e l’opinionista. Fino all’ultima, quando è accaduto qualcosa di imprevisto in studio e che ha lasciato Gianni Sperti ma anche il pubblico spiazzati. È successo tutto nel bel mezzo della sfilata. Sfilata nel segno della seduzione per i cavalieri di UeD. E dopo le esibizioni di Armando Incarnato, Biagio Di Mario e Riccardo Guarnieri che ha imbarazzato Ida Platano chiedendole di slacciargli la camicia, è toccato apresentarsi in passerella dopo i faccia a faccia con Tina Cipollari, che però era assente in studio.Tina Cipollari, ilinatteso a UeD Prima una clip introduttiva in cui il cavaliere ha spiegato: “Penso che tante volte arrivi all’anima un ...

