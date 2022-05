Cannes: il debutto dI Elvis è un successo grazie ai Maneskin (Di giovedì 26 maggio 2022) Life&People.it Non c’è dubbio che fra i film più attesi in assoluto del Festival di Cannes 2022, in programma proprio in questi giorni, ci fosse Elvis, il nuovo capolavoro di Baz Luhrmann che racconta la straordinaria vita di Elvis Presley, uno fra i più grandi artisti che la storia della musica mondiale abbia mai conosciuto. La pellicola, -lo sapranno molto bene i fan-, può vantare una colonna sonora d’eccezione che include, anche un pezzo dei Maneskin. I Maneskin firmano la cover di Elvis per il nuovo film presentato a Cannes Il brano in questione si intitola “If I Can Dream” ed è un pezzo di estrema sensualità che, con tutto il rispetto per Damiano e compagni, solo il re del rock avrebbe potuto interpretare in maniera magistrale. La band romana, in ogni caso, ... Leggi su lifeandpeople (Di giovedì 26 maggio 2022) Life&People.it Non c’è dubbio che fra i film più attesi in assoluto del Festival di2022, in programma proprio in questi giorni, ci fosse, il nuovo capolavoro di Baz Luhrmann che racconta la straordinaria vita diPresley, uno fra i più grandi artisti che la storia della musica mondiale abbia mai conosciuto. La pellicola, -lo sapranno molto bene i fan-, può vantare una colonna sonora d’eccezione che include, anche un pezzo dei. Ifirmano la cover diper il nuovo film presentato aIl brano in questione si intitola “If I Can Dream” ed è un pezzo di estrema sensualità che, con tutto il rispetto per Damiano e compagni, solo il re del rock avrebbe potuto interpretare in maniera magistrale. La band romana, in ogni caso, ...

WeCinema : Il debutto internazionale per Mario Martone è arrivato con 'Nostalgia', in concorso al Festival di Cannes. ?? Protag… - SalvatoreLama15 : Maneskin, il debutto sul red carpet di Cannes è all’insegna del rock - FOTO - infoitcultura : Maneskin, il debutto sul red carpet di Cannes è all’insegna del rock - FOTO - EaSTJournal : CINEMA: A Cannes due film ucraini in lizza per il premio al miglior debutto | di Viktor Toth - dallaAallaZip : La loro era una delle presenze più attese. Look scintillanti e solita nonchalance, i #maneskin hanno divorato anche… -