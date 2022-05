Calcio | Napoli | ufficiale l' acquisto di Olivera dal Getafe

Advertising

Gazzetta_it : Ospina, Koulibaly, Mertens: il 'ricomincio da tre' di Spalletti. Ma AdL immagina un altro film... - sportmediaset : Lille, polizia in sede: nel mirino il trasferimento di Osimhen al Napoli #lille #osimhen #sportmediaset #napoli… - infoitsport : Calcio: Napoli, ufficiale il riscatto di Anguissa dal Fulham - CiroGaipa1 : RT @NCN_it: UFFICIALE – #Olivera è un nuovo calciatore del #Napoli. Il tweet di #ADL: ''Benvenuto Mathias'' - fantapiu3 : #Napoli: #ufficiale l’acquisto di #Olivera dal #Getafe #fantacalcio #seriea #campionato #calciomercato… -

CalcioNapoli1926.it

... ci aggiorna sulla carrellata di vincite incassate al Lotto: colpo da 380mila euro a, dove ... emblema per antonomasia della Roma, ndr), per proseguire quindi con l'1 (). Ci sono poi il 63 ...Calciomercato- Serata di annunci in casa: dopo il tweet relativo al riscatto di Frank Anguissa , il presidente Aurelio De Laurentiis ha annunciato anche Mathias Olivera in arrivo dal Getafe dopo le visite mediche di ieri. 'Benvenuto ... Calciomercato Napoli, Ospina prende tempo: Gollini e Sirigu le alternative Napoli, 26 mag. - (Adnkronos) - Adesso è ufficiale: Mathias Olivera è un nuovo calciatore del Napoli. Ad annunciare l'acquisto a titolo definitivo ...(Calcio e Finanza) A favore del club per la permanenza del 26enne c'è stato come noto il famoso Decreto Crescita che permette al club di ammortizzare le spese dell'ingaggio Calciomercato Napoli- ...