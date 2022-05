Cagliari, Nainggolan: “Il cuore mi dice di tornare, ma mancherei di rispetto a me stesso” (Di giovedì 26 maggio 2022) “Io tornerei anche a piedi, e il cuore dice di tornare”. Radja Nainggolan ha annunciato questo pomeriggio, nel corso della trasmissione “Il Cagliari in diretta” su Radiolina e Videolina, che non tornerà in Sardegna per riportare i rossoblù in Serie A. “La Serie B non sarebbe un problema. Io volevo restare a Cagliari la scorsa estate, ma questo non mi è stato permesso. E allora tornando adesso magari accontenterei chi mi vuole bene, ma mancherei di rispetto a me stesso“. Il problema? Il rapporto con il presidente Tommaso Giulini: “Io sono stato sempre vicino alla squadra, ho sentito Cossu, ho sentito il direttore Capozucca. Ma Giulini non l’ho più sentito. Cagliari mi ha dato tanto. Ma ad Anversa ora sto bene, è stata ... Leggi su sportface (Di giovedì 26 maggio 2022) “Io tornerei anche a piedi, e ildi”. Radjaha annunciato questo pomeriggio, nel corso della trasmissione “Ilin diretta” su Radiolina e Videolina, che non tornerà in Sardegna per riportare i rossoblù in Serie A. “La Serie B non sarebbe un problema. Io volevo restare ala scorsa estate, ma questo non mi è stato permesso. E allora tornando adesso magari accontenterei chi mi vuole bene, madia me“. Il problema? Il rapporto con il presidente Tommaso Giulini: “Io sono stato sempre vicino alla squadra, ho sentito Cossu, ho sentito il direttore Capozucca. Ma Giulini non l’ho più sentito.mi ha dato tanto. Ma ad Anversa ora sto bene, è stata ...

