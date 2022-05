Verso il Gran Premio di Monaco, Leclerc: “Cercheremo di essere perfetti” (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Abbiamo visto in questa stagione che solo il team che fa tutto alla perfezione può riuscire a vincere: ebbene, a Monaco faremo di tutto per essere noi quel team”. Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc in vista del Gran Premio che si disputerà a casa sua a solo sette giorni dalla Grande delusione di Barcellona, dove a causa del ritiro ha perso la leadership del Mondiale. “L’approccio alla gara sarà lo stesso di sempre, indipendentemente dalla posizione che occupiamo in campionato – ha detto ancora come riporta il team -. Sappiamo che ogni punto conta, che i nostri rivali sono fortissimi e che anche un piccolo errore qui può fare una Grande differenza. Vincere su una pista così è sempre molto difficile ma ho piena fiducia nella squadra e questo è sempre il ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Abbiamo visto in questa stagione che solo il team che fa tutto alla perfezione può riuscire a vincere: ebbene, afaremo di tutto pernoi quel team”. Così il pilota della Ferrari Charlesin vista delche si disputerà a casa sua a solo sette giorni dallade delusione di Barcellona, dove a causa del ritiro ha perso la leadership del Mondiale. “L’approccio alla gara sarà lo stesso di sempre, indipendentemente dalla posizione che occupiamo in campionato – ha detto ancora come riporta il team -. Sappiamo che ogni punto conta, che i nostri rivali sono fortissimi e che anche un piccolo errore qui può fare unade differenza. Vincere su una pista così è sempre molto difficile ma ho piena fiducia nella squadra e questo è sempre il ...

