Ulteriori armamenti all’Ucraina | question time con il ministro D’Incà

(Di mercoledì 25 maggio 2022) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 25 maggio, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Ilper i Rapporti con il Parlamento, Federico, risponderà a un’interrogazione – rivolta aldegli Affari esteri – sull’invio di(Lollobrigida – FdI); a una interrogazione – rivolta aldell’Interno – sulla sospensione dei procedimenti di revoca di contributi statali assegnati ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche, nonché in ordine alla semplificazione del relativo sistema di monitoraggio (Molinari – Lega). L'articolo L'Opinionista.

