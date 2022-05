Ucraina ultime notizie. Mosca offre passaporto russo a cittadini di Mariupol. Lagarde (Bce): Ue acquisti in comune l’energia (Di mercoledì 25 maggio 2022) Per l'Intelligence di Kiev «i russi hanno il pieno controllo del mar d'Azov». Bruxelles propone di utilizzare i «beni russi per ricostruire l’Ucraina». Congelati fino ad oggi asset per oltre 10 miliardi. Mosca si dice disponibile a un corridoio per l’uscita delle navi che trasportano grano dal porto di Mariupol, ma in cambio chiede di eliminare le sanzioni Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 25 maggio 2022) Per l'Intelligence di Kiev «i russi hanno il pieno controllo del mar d'Azov». Bruxelles propone di utilizzare i «beni russi per ricostruire l’». Congelati fino ad oggi asset per oltre 10 miliardi.si dice disponibile a un corridoio per l’uscita delle navi che trasportano grano dal porto di, ma in cambio chiede di eliminare le sanzioni

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - sole24ore : ?? #Guerra in #Ucraina : #Energia, #Draghi, la nostra rischia divenire sottomissione alla #Russia ??… - mattia_dallago : RT @sole24ore: ?? #Zelensky: «Armi all'#Ucraina miglior investimento per stabilità nel mondo» - ardovig : RT @sole24ore: ?? #Guerra in #Ucraina : Portavoce ministero Esteri #russo stronca piano di #pace #italiano ?? - tinas48 : Unione europea: l’accordo sull’embargo al gas russo arriverà lunedì -