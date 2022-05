Ucraina, Kiev: “Nato non fa nulla di fronte ad aggressione Russia” (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – La Russia non fa nulla di fronte all’aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. L’accusa arriva dal capo della diplomazia Ucraina, Dmytro Kuleba. “Vediamo la Nato come un’alleanza, come un’istituzione messa da parte e che non fa assolutamente nulla”, ha affermato Kuleba al World Economic Forum di Davos, lodando al contrario l’Unione europea per aver preso decisioni “rivoluzionarie” a sostegno di Kiev. replicando all’ex segretario di Stato americano, Henry Kissinger, che ha suggerito a Kiev di cedere alcuni territori per tornare alla pace., Kuleba ha inoltre fatto sapere che l’Ucraina non cederà alcun suo territorio alla Russia. “Rispetto ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – Lanon fadiall’dellanei confronti dell’. L’accusa arriva dal capo della diplomazia, Dmytro Kuleba. “Vediamo lacome un’alleanza, come un’istituzione messa da parte e che non fa assolutamente”, ha affermato Kuleba al World Economic Forum di Davos, lodando al contrario l’Unione europea per aver preso decisioni “rivoluzionarie” a sostegno di. replicando all’ex segretario di Stato americano, Henry Kissinger, che ha suggerito adi cedere alcuni territori per tornare alla pace., Kuleba ha inoltre fatto sapere che l’non cederà alcun suo territorio alla. “Rispetto ...

