Trenord: il 'sistema treno' ha generato un valore di 1,86 miliardi nel 2021 in Lombardia - Agenzia Nova (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il 'sistema treno' nel 2021, seppur in un anno ancora tormentato dalla pandemia, ha generato in Lombardia un valore complessivo positivo pari a 1,86 miliardi di euro, mezzo miliardo in più rispetto al ... Leggi su agenzianova (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il '' nel, seppur in un anno ancora tormentato dalla pandemia, hainuncomplessivo positivo pari a 1,86di euro, mezzo miliardo in più rispetto al ...

Advertising

Alessan88465179 : Stasera attorno alle 18.30 andrà in onda la trasmissione di approfondimento di #radiondadirto dedicata alla… - goGabri : @EdoardoOliva1 @Trenord_Press @TrenordOfficial Il criterio con cui calcolano i ritardi è un insulto al mondo civile… - EdoardoOliva1 : @goGabri @Trenord_Press @TrenordOfficial Per chi non lo sapesse i bonus per ritardi ecc., peraltro di risibile impo… - Bukaniere : @BenissimoVa @mu_antonella @doomboy Quindi sono regole relativamente recenti e forse TreNord ha un sistema diverso.… - jebysblog : @Trenord_Press @TrenordOfficial qual è il senso di mostrare a sistema un treno come in orario o con pochi minuti di… -