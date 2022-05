Tom Cruise sfreccia in cielo ed è ancora Top Gun (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dopo il tripudio per l'anteprima al Festival di Cannes, Top Gun: Maverick esce al cinema. Effetto nostalgia assicurato: preparate i fazzoletti. Qui vi raccontiamo, con qualche spoiler lieve, le citazioni del ‘vecchio' film che ci hanno emozionato di più Leggi su wired (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dopo il tripudio per l'anteprima al Festival di Cannes, Top Gun: Maverick esce al cinema. Effetto nostalgia assicurato: preparate i fazzoletti. Qui vi raccontiamo, con qualche spoiler lieve, le citazioni del ‘vecchio' film che ci hanno emozionato di più

Advertising

WeCinema : Bonjour tout le monde! ????? Al via la 75esima edizione del Festival di Cannes con un programma super! L'Italia da so… - WeCinema : Il red carpet sta brillando! ?? Qualche istantanea di Tom Cruise, Jennifer Connelly, Glen Powell, Miles Teller, Jon… - ItaliaStartUp_ : Tom Cruise sfreccia in cielo ed è ancora Top Gun - _beeinlove_ : Vorrei essere come Tom Cruise ma senza Scientology. - comingsoonit : Nel giorno dell'arrivo in sala di #TopGunMaverick, vi mostriamo un video nel quale #TomCruise pilota un aereo sfrec… -